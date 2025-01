Tadeu Schmidt segue no comando do programa. Fábio Rocha / Globo,Divulgação

Muitos serão os desafios do Big Brother Brasil 25, que chega aos lares brasileiros a partir desta segunda-feira (13), após a exibição de Mania de Você. O maior deles permanece o mesmo das últimas edições: conseguir manter o interesse do público até o final do programa, novamente previsto para durar 100 dias.

A boa notícia é que a edição que marcará as bodas de prata do programa parece estar munida das armas necessárias para fisgar a atenção dos espectadores do início ao fim. No BBB 25, todos participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Uma mudança que promete ser um arsenal importante para o sucesso da temporada.

Vale lembrar que o Big Brother Brasil até já teve a participação de duetos (a exemplo de Ana Clara e o pai, Ayrton Lima, que juntos chegaram à final do BBB 18), mas nunca um elenco inteiramente dividido de dois a dois. O ineditismo do formato desperta a curiosidade do público, que anseia por entender como a dinâmica funcionará na prática, elevando o interesse pelo programa.

Mas para além da curiosidade, o formato tem potencial de incitar bons desdobramentos no decorrer do reality. Isso porque, em vez de convocar indivíduos, o BBB 25 está escalando relações. São pais e filhos, amigos, irmãos e casais que estarão entrando no programa, levando consigo toda a complexidade dos laços que os unem.

Eles precisarão tomar decisões e traçar estratégias em conjunto, pois as dinâmicas de provas e eliminações serão impactadas pelo formato. E será que tudo será definido de comum acordo? É possível que as duplas enfrentem divergências e conflitos internos, enquanto ainda lidam com os desafios da convivência em grupo. É a receita para colocar o fogo no parquinho.

Elenco promissor

Outro elemento possivelmente incendiário está na escolha do elenco de famosos que integram a edição. Neste ano, formam o grupo Camarote a modelo e atriz gaúcha Vitória Strada, que ingressa com o amigo Mateus Pires; o ator Diogo Almeida, que entra acompanhado da mãe, Vilma Nascimento; a musa fitness Gracyanne Barbosa, em dupla com a irmã, Giovanna Jacobina; e os irmãos Diego e Daniele Hypólito, ex-atletas da ginástica artística.

Houve uma redução no número de artistas presentes no elenco, mas os nomes confirmados são promissores. Entre os famosos, sem dúvidas, a maior expectativa é pela participação de Gracyanne Barbosa. Há uma curiosidade coletiva em torno da influenciadora, que terminou seu casamento com o cantor Belo no ano passado, em meio a muitas polêmicas. O público anseia por mais revelações sobre o caso, e Gracyanne já deixou claro que não tem motivos para esconder nada.

No documentário do Globoplay que narra a trajetória do ex-marido, ela dá um depoimento forte a respeito da relação dos dois, mostrando ser uma pessoa direta e sincera — do tipo que pode render muito no Big Brother Brasil. Os espectadores estão curiosos por descobrir mais detalhes da personalidade da musa fitness, além de como ela fará para manter sua rotina de alimentação, que envolve o consumo diário de 40 ovos. Será que Gracyanne vai sobreviver à xepa?

Outro nome que vem gerando especulações é o de Vitória Strada. Carismática e com uma trajetória artística construída na base do talento, não das polêmicas, ela tem tudo para ser uma personagem querida pelos espectadores. Deve se destacar muito entre o público mais velho, que já acompanha o trabalho da atriz em novelas da emissora e forma uma parcela importantíssima da audiência do BBB, a chamada "turma do sofá".

Mas o eleitorado da artista não acaba aí: Vitória Strada também está entre os nomes que entusiasmaram os espectadores mais jovens. A atriz tem grande popularidade nas redes sociais, onde compartilha conteúdos divertidos e acumula mais de dois milhões de seguidores. Ainda assim, ela tem muita coisa para mostrar, sobretudo a respeito de sua personalidade, valores e modo de pensar.

Entre os anônimos que integram o grupo Pipoca, as escalações também são acertadas. O elenco mistura pessoas de diferentes localidades, realidades sociais e jeitos de ser, trazendo diversidade e complexidade à dinâmica da convivência. Além disso, todos parecem estar movidos pelo objetivo de faturar o prêmio milionário da atração, o que é fundamental para o bom andamento do jogo.

Nova era

O BBB 25 marca também o início de uma nova era no reality show. Depois de 22 anos sob o comando de Boninho, o programa terá um novo Big Boss. O filho de Boni se despediu da Globo no final do ano, passando o bastão para Rodrigo Dourado.