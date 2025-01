El Salvador apreende 4,3 toneladas de cocaína em operações nas águas do Pacífico

Autoridades de El Salvador apreenderam 4,3 toneladas de cocaína que estavam sendo transportadas em quatro embarcações no oceano Pacífico e prenderam oito equatorianos e um colombiano, anunciou o presidente Nayib Bukele no domingo (12).

"Nossa Marinha Nacional desferiu um golpe histórico no narcotráfico nos primeiros dias de 2025, com quatro apreensões realizadas em uma única missão, todas em águas internacionais", escreveu o presidente na rede social X, sem especificar as datas.