MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz

A presidente peruana, Dina Boluarte, deve comparecer perante promotores nesta segunda-feira (13), que a investigam por suposto abandono de cargo e omissão de atos funcionais, porque ela não informou ao gabinete ministerial e ao Congresso que passaria por uma cirurgia no nariz em julho de 2023.

A audiência, que pode durar várias horas, acontece em sigilo a partir das 9h00, horário local (11h00 no horário de Brasília), na sede central do Ministério Público, em Lima.

O caso foi aberto em 5 de dezembro depois que o ex-chefe de gabinete Alberto Otárola e braço direito da presidente revelou, perante uma comissão do Congresso, que Boluarte passou por uma cirurgia no nariz em julho de 2023 sem informar ao Parlamento, conforme exigido por lei diante do risco de complicação de saúde.