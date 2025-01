Grêmio vence Marcílio Dias e avança para a terceira fase da Copa São Paulo

Tricolor teve dificuldades de superar a condição ruim do gramado em São Paulo. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio está na terceira fase da Copa São Paulo. Na manhã desta segunda-feira (13), em Guaratinguetá, o Tricolor bateu o Marcílio Dias por 1 a 0. O volante Hiago marcou o único gol da partida. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre Goiás e Vitória da Conquista.

O primeiro tempo da partida foi morno. As péssimas condições do gramado atrapalharam o desenvolvimento dos dois times. De volta a um modelo tático com dois zagueiros e um centroavante, o Grêmio teve dificuldades em superar a marcação da equipe catarinense. O Tricolor começou o jogo com Ygor; Smiley, Nathan, Luís Eduardo e João Lima; Kaick, Hiago e Zortea; Alysson Edward, Gabriel Mec e Jardiel.

O fim do primeiro tempo terminou com uma confusão. Keven acertou, com as travas da chuteira, a perna de um jogador do Grêmio, na altura do joelho. O árbitro apresentou cartão vermelho para o atleta errado do Marcílio Dias e a partida ficou paralisada por vários minutos até a arbitragem identificar o atleta correto.

Nos acréscimos, Ítalo Magnata invadiu a área do Grêmio e bateu na saída do goleiro Ygor. Nathan salvou o Tricolor quase em cima da linha.

O Grêmio abriu o placar logo no início da segunda etapa. Gabriel Passos, que entrou no lugar de Zortea no intervalo, disputou uma bola e Hiago cabeceou. O goleiro da equipe catarinense falhou e espalmou para dentro do gol.

As trocas deixaram o Grêmio mais próximo de um segundo gol. Mas Riquelme, Kaick e João Lima pararam em boas defesas de João Freitas, e o placar mínimo se manteve até o apito final.

O Grêmio terminou a partida com Ygor; Smiley (Cristiano), Nathan, Luís Eduardo e João Lima; Kaick, Hiago (Tiago) e Zortea; Alysson Edward (Jeferson), Gabriel Mec (Araújo) e Jardiel (Riquelme).