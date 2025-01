Porto Alegre tem maior percentual de interessados em pagar R$ 2 milhões por imóvel entre quatro capitais

Um em cada 10 interessados em comprar imóvel em Porto Alegre pretende pagar mais de R$ 2 milhões , maior proporção entre quatro capitais — incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte — pesquisadas pela Loft, startup do mercado imobiliário (veja detalhes abaixo).

Conforme o gerente de dados da empresa, Fábio Takahashi, a enchente de maio ainda influi na intenção de compra em Porto Alegre. É bom lembrar que, no mercado de aluguel, a cheia trouxe altas históricas no preço, com aumento acumulado em 12 meses em dezembro de 14,92%.