Preço do aluguel em Porto Alegre registra segunda queda consecutiva

Porto Alegre já havia registrado baixa no preço do aluguel em outubro, a primeira desde junho , quando começaram a ser sentidos os efeitos da enchente (veja detalhes abaixo). Em novembro, houve nova queda, a segunda consecutiva .

A diminuição leva o valor médio do metro quadrado a R$ 36,57 — 0,71% abaixo do verificado no mês anterior, R$ 36,84.