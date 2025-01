Depois de oscilar muito, dólar fica quase estável ante o real por alta do petróleo

No último dia útil da semana passada, pesquisa indicar geração de empregos em dezembro acima da esperada pelo mercado. Conforme analistas, o aumento do petróleo, que voltou a ser cotado acima de US$ 80 nesta segunda-feira (13) ajudou a conter a desvalorização do real. Esse patamar não era visto desde julho de 2024.