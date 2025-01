Qual será o tema do Fórum da Liberdade 2025

Com datas j á confirmadas — 3 e 4 de abril, quinta e sexta-feira — o Fórum da Liberdade, que reúne expoentes do pensamento liberal, terá como tema de sua 38ª edição " Coragem para escolher ".

Conforme a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que organiza o evento, Paola Coser Magnani, o tema se relaciona com o que o evento vai debater: a importância, os obstáculos — como a desinformação, ainda mais exposta depois de a Meta eliminar filtros e checagens nos Estados Unidos — e as consequências das escolhas individuais.