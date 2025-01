Saiba quando Porto Alegre passará a ter voos diários diretos para Recife 

A partir de 7 de abril , a Azul vai passar a ofertar voos diários entre Porto Alegre e Recife . As vendas iniciam na quarta-feira (15).

Os voos serão operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros . Haverá saídas de Porto Alegre às 2h50min e 12h50min. Já de Recife, às 7h30min e 17h30min. A viagem dura, em média, quatro horas.

Com a nova rota entre as capitais gaúcha e pernambucana, a Azul vai passar a atender 11 destinos a partir do aeroporto Salgado Filho.