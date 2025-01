Inter negocia liberação de meia para o Sport

Hyoran tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025.

Liberado pelo Inter para procurar outro clube, o meia Hyoran tem negociações para defender o Sport . Em paralelo, apesar de não existir correlação direta, o Colorado trabalha para manter o jovem Victor Gabriel no elenco de Roger Machado.

Hyoran, que vestiu a camisa 7 em 2024, teve 21 partidas com um gol marcado e quatro assistências. Ele entrou em campo, pela última vez, em 4 de agosto, contra o Palmeiras, no empate em 1 a 1. Desde então, ele viu jovens ganhando espaço e sobrou até mesmo do banco de reservas.