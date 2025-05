Adversário do Inter na Libertadores, Atlético Nacional empata com o Independiente Medellín

Atlético Nacional enfrenta o Colorado na próxima quinta-feira (8). Arisson Marinho / AFP

Próximo adversário do Inter na Libertadores, o Atlético Nacional empatou com o Independiente Medellín em 1 a 1, em jogo válido pela 17ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Colombiano. Com o resultado, a equipe ocupa a segunda posição, com 32 pontos, atrás do América de Cali, que tem 33.

Jogando fora de casa, o Nacional teve entre os 11 iniciais os principais jogadores, em sua maioria. O time saiu na frente no placar, com um gol de pênalti de Cardona, aos 40 minutos da etapa inicial. Entretanto, o brasileiro Marcus Vinícius empatou para o Independiente aos 44 minutos do segundo tempo.

Nos acréscimos do jogo, o volante Campuzano foi expulso ao discutir com León, jogador do Independiente, aos 50 minutos da etapa final.

Nesta quinta-feira (8), o Atlético Nacional enfrenta o Inter, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Na segunda rodada da competição, o Colorado venceu, em Porto Alegre, por 3 a 0.

De momento, o Inter é vice-líder da chave, com cinco pontos, enquanto o Atlético Nacional está em terceiro, com três. O Bahia lidera o grupo com sete pontos, e o Nacional-URU tem apenas um.