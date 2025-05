Inter bate o 3B e vence a segunda seguida no Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas venceram pelo placar de 1 a 0. Lara Vantzen / Inter / Divulgação

O Inter conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Na tarde deste domingo (4), no Sesc Protásio Alves, as Gurias Coloradas bateram o 3B pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi um golaço. Aos 38 minutos, a uruguaia Julieta Morales recebeu na intermediária, pelo lado direito, e mandou de longe, encobrindo a goleira adversária.

Essa foi a segunda vitória seguida do Inter na competição, que havia demorado para "engrenar" no Brasileirão. Na quinta-feira (1º), o Inter fez 1 a 0 no Real Brasília, também em casa.

Com os resultados positivos, o time se afastou da zona da degola do campeonato nacional. Agora, o Inter soma nove pontos, e pulou para a a 12ª posição. O Bahia, primeiro no G8, tem 14 pontos.

O próximo compromisso do Inter é um clássico estadual. No sábado (10), enfrenta o Juventude. O jogo, válido pela 10ª rodada da competição, acontece na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, às 21h.