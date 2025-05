Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Dentre todas as conversas que nunca levam a nada, a não ser a mais conversas ainda, há algumas que têm potencial de concretização, mas como estão misturadas com todas as outras, é necessário saber selecionar direito.