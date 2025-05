Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 05 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Mais uma vez, tudo converge em você, e isso não é mera casualidade, é que sua alma irradia essa influência magnética que faz as pessoas se tornarem dependentes do que você fizer ou deixar de fazer. Assuma a posição.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Aquilo que você quiser fazer, mas que não puder ser feito de imediato, é o que precisa de mais amadurecimento. Portanto, não se frustre desnecessariamente pela limitação, mas aproveite o tempo para amadurecer.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Dentre todas as pessoas com que você se relaciona, algumas poucas hão de ser selecionadas para se tornarem verdadeiramente mais próximas, tendo em vista que é com elas que você vai ir construindo o futuro que deseja.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Continue em frente com confiança, apesar de não haver nada, no cenário atual do mundo, que legitime esse estado de confiança. A confiança é uma decisão íntima, que se contrapõe ao império das circunstâncias.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As pessoas que se beneficiariam com sua clareza de entendimento são, paradoxalmente, as que mais resistem a aceitar sua visão. Não importa, melhor você não pressionar ninguém por enquanto. O tempo está ao seu favor.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Algumas coisas dão certo, outras nem tanto, mas todas, sem exceção, compõem o amplo panorama da construção do destino. Além de suas preferências e aversões, a vida, sempre maior do que o desejo, tem seus próprios planos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As pessoas que você deseja próximas e as que gostaria de ver pelas costas estão todas misturadas no mesmo cenário e, por enquanto, não daria para fazer a triagem ideal que sua alma anseia. Conviva em paz e serenidade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os ingredientes estão todos aí, porém, esparsos e desconexos, e você terá de se dedicar a amarrar todas as pontas soltas para que esses ingredientes trabalhem a favor de suas pretensões. É trabalhoso, mas compensa.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As novidades são tantas, que sua alma corre o risco de se distrair e perder de vista o que de mais importante anda acontecendo, que é aproveitar a onda dos acontecimentos para emplacar suas pretensões. Aí sim!

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Busque conforto e segurança, porque é certo que você encontrará essas condições sem grande esforço, fazendo bom uso de tudo que está ao seu alcance; objetos e sujeitos que compõem seu círculo de influência.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Dentre todas as conversas que nunca levam a nada, a não ser a mais conversas ainda, há algumas que têm potencial de concretização, mas como estão misturadas com todas as outras, é necessário saber selecionar direito.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03