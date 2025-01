Onde está o navio que procura petróleo no litoral gaúcho

Um informe enviado a mestres de pesca com atuação na Bacia de Pelotas esclarece por onde anda o navio que procura petróleo no litoral gaúcho: na coordenada 34°37'00.50"S 49°48'39.61"W (veja mapa acima).

A localização fica a cerca de 530 quilômetros de Porto Alegre e 350 quilômetros do porto de Rio Grande em linha reta, com base em cálculo da coluna feito com uso de plataforma do Google. E para evitar confusão: sim, são águas brasileiras. A atividade é realizada sobre os 35 blocos leiloados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre Rio Grande e Chuí.

O comunicado é das 18h15min de 8 de janeiro e declara a posição do SW Empress, um dos navios sísmicos mais avançados do mundo, caracterizado pelo casco azul e superestrutura branca, com apoio dos navios Borea-G e Ocean Route. A embarcação tem 122 metros de comprimento — o equivalente a cerca de uma quadra — e 22 metros na sua parte mais larga.

O trabalho é realizado pela empresa norueguesa Shearwater, que anunciou na terça-feira (7) o início da segunda etapa do levantamento sísmico 3D, em parceria com a Searcher Seismic.

A sísmica 3D é um exame do subsolo marinho que costuma ser comparada a uma ultrassonografia. Emite ondas de som que "batem" no fundo do mar e "ecoam" de forma diferente conforme a formação geológica. Permite identificar potenciais acumulações de petróleo para identificar locais mais adequados para a perfuração.

A empresa com sede em Bergen, na Noruega, presta serviços a petroleiras. Os dados são vendidos a já envolvidos na exploração da área, como Petrobras e Chevron, por terem vencido o leilão de dezembro de 2023, ou a potenciais interessados em futuras ofertas.

*Colaborou João Pedro Cecchini