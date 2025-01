Nottingham Forest segura empate diante do líder Liverpool (1-1)

O Liverpool (1º, 47 pontos) mantém uma vantagem de seis pontos - e com um jogo pendente para disputar - sobre o Nottingham (2º, 41 pontos), que aguarda o jogo do Arsenal (3º, 40 pontos) contra o Tottenham, na quarta-feira.

No seu City Ground, a equipe comandada por Nuno Espírito Santo cedo abriu o placar por meio de Chris Wood (8'), autor do seu 13º gol em 21 jogos na Premier League.

O Liverpool do técnico Arne Slot procurou o empate e quase conseguiu num contra-ataque do colombiano Luis Díaz, bem interceptado pelo brasileiro Murillo (35').

Mas foi o português Diogo Jota quem deixou tudo igual (66'), após um escanteio 22 segundos depois de ter entrado em campo. Matz Sels evitou o segundo gol de Jota (77') e mais tarde foi salvo por um dos seus defensores que que tirou da linha um chute do egípcio Mohamed Salah quase no fim do tempo regulamentar (88').

A equipe de Pep Guardiola é a sexta colocada na tabela com 35 pontos, os mesmos do Newcastle (5º), que tem um jogo a menos.

No London Stadium, Carlos Soler, Tomas Soucek e o brasileiro Lucas Paquetá marcaram para os 'Hammers'. Com esse resultado, o West Ham ficou em 12º na tabela, à frente do Manchester United e do Tottenham.