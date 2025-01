O B BB 25 começou na segunda-feira (13), com participantes divididos em 12 duplas formadas por laços familiares ou de amizade. Entretanto, essas alianças são temporárias, e as duplas serão desfeitas durante o programa.

— Se eles fizeram a conta do número de semanas do programa, vão perceber que não dá para ir em dupla até o fim — destacou Schmidt — O jogo não vai ser em dupla para sempre.

Como serão as duas fases

Na disputa, toda a primeira etapa será em duo: as provas, as posições de anjo, líder e monstro, as eliminações e até mesmo as desistências — caso alguém opte por sair do game, levará seu parceiro junto.