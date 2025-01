Os participantes do BBB 25 foram anunciados ao público na última quinta-feira (9) e o número de seguidores dos brothers e das sisters já começou a subir antes mesmo de eles entrarem na casa. A reportagem de Zero Hora acompanha os números para revelar os resultados parciais de engajamento dos participantes.

A musa fitness Gracyanne Barbosa é quem lidera o ranking, com 11,9 milhões de seguidores no Instagram. Desde quinta até a manhã desta terça-feira (14), a influenciadora conquistou cerca de 100 mil seguidores . A atriz gaúcha Vitória Strada também se destaca com o aumento de 700 mil nos últimos cinco dias. Ela agora tem 2,8 milhões de seguidores. As duas integram o time dos camarotes.

Entre os pipocas, o destaque vai para a policial militar Aline Patriarca. Ela conta com 493 mil seguidores no Instagram, 217 mil a mais do que quando foi anunciada. A artista circense Raissa Simões também bombou no Instagram. Atualmente, a sister conta com 40,4 mil seguidores, seis vezes mais do que quando foi anunciada (6,2 mil).