Raissa e Edilberto são confirmados no BBB25.

Raissa , de 19 anos, foi confirmada como Pipoca no Big Brother Brasil 2025. Ela fará dupla com o pai, Edilberto , de 42. Veja o perfil dele.

Considera-se carismática, emotiva e um pouco reativa – característica que o pai confirma. “Ela revida mesmo”, afirma Ed sobre o temperamento da filha, que acha bastante parecido com o seu.

– Você entrar para não fazer nada é fogo. Prefiro ser cancelada do que ser planta – afirmou.

Filha de peixe, peixinho é

Assim como o pai, a jovem foi criada no circo. Ainda na infância, aprendeu a rodar com diversos bambolê, número que apresenta até hoje. Também faz performances com arco e flecha e atua como personagem infantil.