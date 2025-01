Quem é Diogo Almeida, ator e psicólogo confirmado no "BBB 25"

Além de sua carreira artística, Diogo é formado em Psicologia e atua em uma clínica. TV Globo / Divulgação

O ator e psicólogo Diogo Almeida, de 40 anos, foi confirmado como camarote no Big Brother Brasil 25. Ele fará dupla com a mãe, Vilma Maria, de 68. Veja o perfil dela.

Natural de Campo Grande, no Rio de Janeiro, o carioca ganhou destaque como protagonista da novela Amor Perfeito (2023), da TV Globo, na qual contracenou com Camila Queiroz.

Além de sua carreira artística, é formado em Psicologia e atua em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança autista que atendeu durante a pandemia.

Durante a enchente no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, veio para fazer atendimentos com famílias atípicas atingidas pela tragédia climática.

Trajetória

Diogo iniciou sua trajetória artística aos 11 anos como modelo. Estreou na televisão em 2007, na novela Duas Caras, e participou do filme argentino Errante Corazón em 2021. No ano seguinte, integrou o elenco do The Masked Singer Brasil.

— O Diogo é um filho maravilhoso. É atencioso, carinhoso. Um profissional excelente, bem focado no seu trabalho. E muito meu amigo — conta a mãe.

Um dos desejos do ator com o prêmio, é comprar a casa própria na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ele já mora, mas de aluguel.

Otimista

Solteiro, ele se define como alegre e otimista, alguém que sempre enxerga o lado positivo da vida. No entanto, admite ser teimoso e cheio de manias. Viajar e conhecer novas pessoas são suas maiores paixões.

Para o ator, dividir o BBB 25 com sua mãe, Vilma, é a realização de um sonho dela.

— Não tem pessoa melhor para estar comigo nesse momento. Ela merece viver isso — afirma Diogo.