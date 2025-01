Vitória Strada nasceu e cresceu em Porto Alegre; ela estudou no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar. João Miguel Júnior,TV Globo / Divulgação

Vitória Strada, 28 anos, foi anunciada como uma das participantes do Big Brother Brasil 25 — a gaúcha entrará na casa com seu amigo, Mateus Pires. Porém, bem antes dela se destacar como atriz e ser convidada para o reality show, a artista andava pelas ruas de Porto Alegre, sua cidade natal, e estudava no Colégio Tiradentes.

Na instituição de ensino, que é mantida pela Brigada Militar, Vitória chamava atenção por sua disciplina — ela própria contou, em entrevista para o Conversa com Bial, em 2022, que "nem sentava no ônibus para não amassar a farda". E tal dedicação foi confirmada pela ex-professora da atriz, Lorena Nascimento, de 69 anos.

— Ela era uma excelente aluna, aplicada, comprometida e muito educada, sentava na segunda ou terceira classe, do lado esquerdo da sala, na entrada da porta — recorda a docente, que leciona Química no Colégio Tiradentes há 21 anos. — Eu dei aula para ela no primeiro e no segundo ano. Depois, ela foi para Milão tentar ser modelo. Voltou no ano seguinte e fez o terceiro ano comigo. Se não me falha a memória, foi 2012 que ela se formou.

De acordo com Lorena, Vitória se dava muito bem com os colegas e, mesmo quando ficou fora da escola por um ano, ao retornar, facilmente se enturmou com os demais estudantes e fez a sua formatura em meio aos novos amigos.

Além disso, a escola chegou a promover uma caravana para torcerem por ela no Garota Verão. Ainda que dividisse o seu tempo entre escola e a carreira de modelo, os estudos sempre eram priorizados.

— A Vitória tirava boas notas, ganhou uma condecoração, que chamamos de alamar, pelas notas acima de 8. E, no colégio, tem que estar com a farda sempre impecável. Isso facilita muito para o crescimento dos alunos, que passam a ter disciplina na vida. Acompanho a Vitória pelas redes sociais e vejo que ela continua com aquele mesmo ímpeto de crescer, de ser alguém a mais — detalha Lorena.

No BBB

A ex-professora de Vitória Strada destaca que não assiste o BBB desde a primeira edição do programa, em 2002, mas que, agora, vai voltar a acompanhar para assistir a sua ex-aluna e, principalmente, para torcer por ela:

— Sempre que puder, vou estar na frente da TV para ver a Vitória.

E, na casa, a professora de Química acredita que a atriz vai ser querida pelo público: