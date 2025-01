O que Tadeu Schmidt e Ceci Ribeiro pensam sobre a participação de Vitória Strada no "BBB 25"

Vitória Strada vai entrar no "BBB 25" ao lado do amigo Mateus, sua dupla no jogo. Facebook Vitória Strada / Reprodução

A atriz porto-alegrense Vitória Strada, 28 anos, começa sua trajetória no BBB 25 ao lado do amigo Mateus, arquiteto, também está com 28 anos e é natural de São José dos Campos, São Paulo. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro e se consideram irmãos.

A gaúcha tem três motivos para prosperar dentro da casa mais vigiada do Brasil: base sólida de fãs (acumula mais de 2,7 milhões de seguidores só em seu perfil no Instagram), carisma e experiência em desafios na TV (venceu o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, em 2022, além de ter protagonizado as novelas Tempo de Amar, em 2017, Espelho da Vida, de 2018, e Salve-se Quem Puder, em 2020).

Durante a entrevista coletiva de lançamento do reality show, que ocorreu no Rio de Janeiro, na sexta-feira (10), questionei o apresentador Tadeu Schmidt sobre a participação de Vitória no BBB. Ele se mostrou animado:

— Estou animado com a Vitória Strada, com o Mateus, que é o amigão dela, e com todas as outras duplas. Estou torcendo por todos (risos). Vitória é maravilhosa, nossa, que bom que ela está aqui. Na apresentação, Mateus já se mostrou uma pessoa muito interessante. Então acho que eles podem ser maravilhosos para o BBB 25.

Ceci Ribeiro, apresentadora do Bate-Papo BBB, do Globoplay, ao lado de Gil do Vigor, também pontuou, na coletiva de imprensa, a presença de Vitória no reality show: