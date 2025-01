Como foi a minha experiência ao entrar na casa do "Big Brother Brasil"

Eu sempre vejo entretenimento no BBB, porque é um jogo que envolve disputa por dinheiro, mas, ao mesmo tempo, me surpreendo com a guerra de egos e os conflitos culturais que sempre rolaram no confinamento.

Fazer parte do grupo de jornalistas e influenciadores convidados para conhecer a casa do BBB 25 antes da estreia da nova edição, na sexta-feira (10), um dia após o meu aniversário de 41 anos, foi um presente. Como fã do programa, que estreia nesta segunda-feira (13), não consegui conter a emoção de pisar no gramado (artificial) da casa do Big Brother Brasil. Claro, eu estava cumprindo um dever profissional e muito preocupada em captar as imagens com os melhores ângulos para a cobertura jornalística para TV, site, jornal e redes sociais do Grupo RBS, então precisei respirar fundo e deixar o olhar da telespectadora de lado.