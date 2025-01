NFL: Eagles vencem Packers em reedição de jogo no Brasil e vão às semifinais de Conferência

Atuação discreta de Jalen Hurts foi o suficiente para levar Eagles à próxima fase dos playoffs. Al Bello / Getty Images / AFP

Na reedição do jogo histórico do Brasil, o resultado se repetiu. E, mais uma vez, a vitória ficou com quem errou menos. O Philadeplhia Eagles voltou a bater o Green Bay Packers, agora pelo placar de 22 a 10, e ficou com a vaga nas semifinais de Conferência da NFL, em partida realizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na noite deste domingo (12).

A vitória passou por mais uma atuação segura do jogo terrestre, representado pelo bom desempenho de Saquon Barkley, além de um ótimo trabalho da defesa. O adversário será conhecido após o fim da rodada de wild card, quando todos os classificados estarão definidos.

Logo na primeira jogada da partida, um fumble de uma bola que seria do Green Bay Packers deixou a posse com os Eagles. Que não perdoaram: rapidamente, capitalizaram em touchdown para abrir 7 a 0 nos minutos iniciais.

Ao longo de todo o primeiro tempo, os Packers deram vários tiros no pé. Além de um field goal de 38 jardas desperdiçado, Jordan Love lançou duas interceptações, com um erro de passe claro no meio do campo.

Para a sorte de Green Bay, os donos da casa tiveram dificuldade em transformar esses turnovers em pontos. Foi apenas mais um field goal convertido para levar uma vantagem de 10 a 0 ao intervalo.

No segundo tempo, no entanto, Jordan Love pareceu acordar. Conectou uma "big play" que trouxe o time de volta para o jogo, apesar de não resultar em touchdown. O field goal deu fôlego para a campanha e trouxe o jogo novamente para uma posse de bola.

A resposta foi rápida. Com boa bola para Dallas Goedert, os Eagles ampliaram. Mas a diferença não ficou em uma posse de bola cheia, graças ao erro do extra point.

No último quarto, para manter o jogo vivo, um touchdown no primeiro lance deixou o time vivo, com placar em 16 a 10 a favor dos donos da casa. E a campanha seguinte dos Eagles foi dinamitada pelas faltas, e o time anotou "apenas" mais um field goal, para retornar a partida para duas posses.