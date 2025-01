Gabriel Carvalho sofre lesão no pé e deve passar por cirurgia

O meio-campista Gabriel Carvalho, 17 anos, ficará afastado dos gramados por alguns meses. O jogador do Inter, que está com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comary, sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé e deve passar por cirurgia. O prazo de recuperação ainda não foi estipulado. Ele passará por mais exames nesta segunda-feira (13).