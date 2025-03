Cuca admite carência no elenco do Atlético-MG e promete reforços: "Estamos em reconstrução"

Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre , o técnico Cuca admitiu que o elenco do Atlético-MG ainda precisa de reforços e prometeu que o clube seguirá trabalhando para fortalecer o grupo. Apesar de ser um dos times que mais contrataram em 2025, com 11 novos jogadores, o treinador destacou a necessidade de ajustes e reforços pontuais.

— Estamos em reconstrução do nosso elenco e fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. Ainda vamos fortalecer o nosso elenco, temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo— afirmou Cuca, reforçando a estratégia do clube em buscar contratações de forma planejada.