O The Masked Singer Brasil retornou à programação da TV Globo neste domingo (12) com a apresentação de Eliana, que, agora contratada da emissora, substitui Ivete Sangalo. Sheila Mello e Scheila Carvalho, do grupo É o Tchan!, foram as primeiras eliminadas da temporada de 2025.



Neste ano, o time de jurados foi atualizado: Tony Ramos e Belo se juntaram a Tatá Werneck e Sabrina Sato. Na estreia do programa, contudo, a humorista Dani Calabresa fez uma participação especial e substituiu Sabrina na bancada.