BBB 25: duplas revelam o que não perdoariam em seus parceiros de jogo

O BBB 25 estreia na segunda-feria (13). TV Globo / Reprodução

O Big Brother Brasil 25 começa na segunda-feira (13), e os participantes do reality estão cada vez mais perto de conhecer a casa mais vigiada do Brasil.

Esse ano, no "Big dos Brothers", a entrada no programa será feita em duplas, com laços familiares ou de amizade. Mesmo assim, só haverá um vencedor no programa.

Já no clima de sincerão, os brothers e sisters falaram sobre o que não perdoariam caso seus parceiros de jogo fizessem. Confira.

Mateus e Vitória Strada

Mateus e Vitória Strada formam uma das duplas do jogo. Divulgação / TV Globo

Representante do Rio Grande do Sul na disputa, Vitória afirmou que não perdoaria se sua dupla, o arquiteto Mateus, saísse do programa com outra melhor amiga no lugar dela. Já o paulista reveliu que não perdoaria nenhuma traição da atriz e amiga de longa data.

Diego e Daniele Hypolito

Diego e Daniele formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

Para a ginasta Daniele, a boa relação com o irmão pode ser abalada caso ele se torne uma pessoa diferente dentro da casa. Já Diego acredita que ele ficará frustrado com a irmã caso ela não se entregue totalmente para a experiência do BBB.

Arleane e Marcelo

Arleane e Marcelo formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

Depois de se descrever como uma mulher ciumenta, a influenciadora digital deixou claro que não vai tolerar nenhuma "olhadinha pro lado" vinda do marido.

Camilla e Thamiris

Camilla e Thamiris formam uma das duplas do jogo. Globoplay / Reprodução

Para Camilla, vai ser difícil perdoar a irmã caso ela não consiga controlar suas emoções e expressões ao longo do confinamento. As duas afirmaram que, ao entrar na casa, estão realizando o sonho de sua mãe.

Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa formam uma das duplas do jogo. Globoplay / Reprodução

O duo de artistas cirsenses composto por pai e filha tem uma relação de união, mas que pode ser abalada caso Edilberto não escute Raissa durante o jogo. Já o dono de circo afirmou que ficará chateado caso a filha vença o programa e esqueça dele.

Vinícius e Aline

Vinícius e Aline formam uma das duplas do jogo. Divulgação / TV Globo

Amigos há sete anos, a dupla acredita que nada pode abalar a amizade que eles criaram a ponto de gerar um rompimento. Entretanto, na opinião de Vinícius, uma traição poderia gerar atritos graves.

Diogo Almeida e Vilma

Diogo e Vilma formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

Para a dupla de mãe e filho, o laço familiar é forte, e não há o que o outro faça que eles considerem imperdoável.

Gabriel e Maike

Gabriel e Maike formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

Para Gabriel, é difícil pensar em algo que faria a amizade terminar, mas ele não gostaria de ver Maike mudando de caráter durante o jogo. Já Maike declarou que não quer ver Gabriel passando dos próprios princípios durante a disputa.

João Gabriel e João Pedro

João Gabriel e João Pedro formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

Para os irmãos, não há nada que possa destruir sua relação de parceria. Apesar disso, ambos ressaltaram que ficariam bastante chateados caso a dupla se aliasse a outra pessoa e deixasse o irmão sem prioridade dentro da casa.

Renata e Eva

Renata e Eva formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação

As bailarinas também defendem que não há nada imperdoável na amizade das duas. Renata descreve a amiga como uma pessoa orgulhosa, e conta sua abordagem para lidar com algum possível conflito: "dorme que passa".

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Gracyanne e Giovanna formam uma das duplas do jogo. TV Globo / Divulgação