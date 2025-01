Quando começa o "BBB 25"? 

Com edição que celebra as "bodas de prata" do reality, o Big Brother Brasil 25 está prestes a começar. Esse ano, os participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil em duplas, formadas a partir de relações familiares, românticas ou de amizade.

Assim como as últimas três edições do programa, a 25ª será comandada por Tadeu Schmidt. Além dele, Gil do Vigor e Beatriz Reis também farão parte do elenco de apresentadores, com os quadros Bate-Papo BBB e flashes Globo, respectivamente.