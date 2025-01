Coreia do Norte dispara mísseis balísticos de curto alcance no mar

A Coreia do Norte disparou uma série de mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, nesta terça-feira, informou o Exército da Coreia do Sul.

O lançamento, que ocorreu poucos dias antes da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, foi detectado às 09h30 locais (21h30 em Brasília) na área de Kanggye, no norte do país, disse o comunicado militar de Seul. Os mísseis percorreram uma distância de 250 quilômetros antes de cair no mar, acrescentou.

"Autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos EUA detectaram e monitoraram os preparativos para o lançamento de mísseis da Coreia do Norte com antecedência e imediatamente detectaram e rastrearam os mísseis quando foram lançados", indicou a nota.

Uma semana antes, coincidindo com a visita do principal diplomata dos EUA a Seul, a Coreia do Norte disse ter testado um novo sistema de mísseis hipersônicos projetado para deter seus rivais no Pacífico.

Foi o primeiro teste de armas nucleares do país desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro.

Vários especialistas disseram que o disparo de sexta-feira foi uma mensagem antes da posse do magnata republicano na próxima semana.

"Isso pode indicar uma intenção de fazer pressão antes do segundo mandato de Trump", disse Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos em Seul.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde o conflito na década de 1950, que terminou com um armistício em vez de um tratado de paz.

Os Estados Unidos são um aliado importante da Coreia do Sul, onde têm milhares de tropas mobilizadas. Por sua vez, o Norte fortaleceu sua aliança com a Rússia e, segundo acusações de Seul e Washington, enviou tropas para apoiar Moscou na guerra na Ucrânia.