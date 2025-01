Seu Fifi, jogo dividido em duas fases e homenagem à história da TV: confira as novidades do "BBB 25"

Tadeu Schmidt segue na apresentação do "BBB". Fábio Rocha / Globo,Divulgação

Com uma série de novidades e participante gaúcha no elenco — a atriz porto-alegrense Vitória Strada —, estreia nesta segunda-feira (13), na RBS TV, o Big Brother Brasil 25, a partir das 22h25min. O reality show mais celebrado e longevo do país chega a 25 edições com uma mudança inédita em seu formato: a disputa começa em duplas, que têm laços afetivos firmados, algo que deve impactar a convivência e a concorrência pelo prêmio milionário.

Outra novidade no programa é a presença de Rodrigo Dourado como "big boss", após a saída de Boninho da Globo, no fim de 2024. A função como diretor do gênero reality na emissora começou neste ano, mas sua jornada no BBB vem desde a primeira edição, quando trabalhou como editor. Depois, assumiu a direção geral no BBB 15 e a direção artística em 2021.

— É com muito orgulho que a gente chega às "bodas de prata", são 25 edições do Big Brother. Para comemorar, a gente trouxe essa inovação no casting. São duplas que têm relações importantes na vida real. Além disso, estamos nessa onda de comemoração dos 60 anos de TV Globo, por isso, o tema da casa é inspirado em ambientes onde aconteceram histórias da TV — disse Dourado em entrevista coletiva na sexta-feira (10), concedida no cenário do confinamento, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ao lado do apresentador Tadeu Schmidt, da diretora-geral Angélica Campos e da produtora Mariana Mónaco.

Duas fases

Na temporada 25, que terá cem dias de duração, o jogo terá duas fases. Na primeira, os competidores jogam em pares: entram casa em dupla, votam em dupla, ambos viram líder, os dois são anjos, vão juntos para paredão e podem ser eliminados também em dupla. Já na segunda fase, o jogo passa a ser individual, porque só um competidor se tornará o campeão do BBB 25.

Outras dinâmicas

De volta ao ar depois de alguns anos, a Caravana BBB está de volta. Trata-se do translado dos participantes até a casa mais vigiada do Brasil, que vai ser exibido novamente em flashes na programação da Globo ao longo desta segunda-feira. O público poderá acompanhar o trajeto até os Estúdios Globo e conferir a expectativa de cada dupla para entrar no jogo.

Teste de afinidade

Assim que deixarem o carro, pouco antes de pisarem no gramado do confinamento, as duplas terão uma primeira surpresa: vão testar seus conhecimentos sobre os respectivos pares. Quem for bem-sucedido, começa o jogo com o benefício de integrar o grupo Vip, com mais variedade de alimentos para consumir durante os primeiros dias de confinamento no BBB. Mas quem não se sair bem no desafio já estreia a participação no reality show na Xepa, com menos regalias no cardápio da primeira semana. Uma ação inédita também vai testar a sintonia das duplas ao longo do jogo. Respondendo a perguntas simples, os pares terão a chance de mostrar que entraram no jogo não apenas com fortes laços, mas conhecendo bem um ao outro. Como resultado, eles podem conquistar benefícios que vão deixar a vivência no confinamento um pouco mais favorável.

Seu Fifi