Entidades do agro contestam projeção da Conab para a safra de arroz gaúcha; entenda

O arroz voltou a ser tema de preocupação para o agronegócio gaúcho. Nesta quarta-feira (15), as federações da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) emitiram, em conjunto, uma nota contestando a projeção da safra de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).