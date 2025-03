Reunião entre prefeitura de Caxias do Sul e entidades resulta em quatro interessadas para usar o Castramóvel 

Veículo adaptado para as castrações de cães e gatos foi comprado em 2023 e nunca usado. Arquivo Semma / Divulgação

O encontro entre as organizações não governamentais (ONGs) da causa animal e a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul, ocorrido nesta terça-feira (25), resultou em quatro entidades interessadas em utilizar o Castramóvel.

Conforme o responsável pela pasta, Ronaldo Boniatti, as entidades SRD, ONG Vida, Grupo Apoio Pet (GAP) e Instituto Patinhas foram as que sinalizaram vontade de utilizar o veículo da prefeitura.

Uma nova reunião entre as instituições e a prefeitura será feita na próxima semana. No encontro, Boniatti pretende debater o formato da parceria - tanto no aspecto de quais entidades utilizarão o veículo, quanto à questão legal para o convênio. Durante o encontro da terça, a Semmas também apresentou às ONGs protetoras de animais os números das castrações feitas em 2024.

A falta de uso do Castramóvel foi alvo de críticas na última semana, quando os vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) publicaram um vídeo nas redes sociais questionando onde estava o veículo. Imagens do Castramóvel no estacionamento da Semmas também foram divulgadas. Nelas, o veículo aparecia sujo na parte externa.

O Castramóvel foi adquirido em 2023, utilizando uma emenda parlamentar de R$ 168 mil destinada pelo deputado Giovani Cherini, além de um aporte de R$ 28 mil da própria prefeitura. Contudo, desde que foi comprado, o veículo nunca foi utilizado para as esterilizações de cães e gatos.