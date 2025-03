Sem uso desde que foi comprado, Castramóvel da prefeitura de Caxias do Sul não tem previsão para início dos atendimentos a animais 

Imagens publicadas por vereadores nas redes sociais mostram o Castramóvel coberto por teias de aranha e sujeira no estacionamento da Semmas. Jovani Roberto Maciel Júnior / Divulgação

Total de zero castrações. Passados cerca de dois anos desde que foi adquirido pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul, o Castramóvel ainda não foi utilizado para os atendimentos a cães e gatos do município e, por ora, permanece sem previsão de sair do estacionamento da secretaria.

O uso do equipamento voltou ao debate nesta semana quando os vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Melo (PL) publicaram um vídeo nas redes sociais questionando onde estava o veículo. Nas imagens, os parlamentares entram na garagem da Semmas e mostram o veículo estacionado, com teias de aranha, resíduos e sujeira acumulados na parte externa. Por dentro, o Castramóvel permanece com os equipamentos, como ar-condicionado e frigobar, novos e intocados.

O veículo, equipado como um consultório móvel para a esterilização de machos e fêmeas, chegou à cidade em 2023. Fabricado por uma empresa do Paraná, selecionada por meio de licitação, o Castramóvel conta com uma clínica que permite a acomodação do animal antes e após o procedimento, além de uma sala cirúrgica. O automóvel foi comprado com investimento de R$ 168 mil, advindo de uma emendar parlamentar do deputado Giovani Cherini e mais aporte da prefeitura de R$ 28 mil.

Dois anos à espera de soluções

Em abril de 2023, a prefeitura anunciou que o veículo começaria os atendimentos em 40 dias. A ideia era que o Castramóvel circulasse pelos bairros de Caxias do Sul fazendo as castrações em animais encaminhados por entidade ou por moradores de baixa renda. A estimativa era de 50 atendimentos diários.

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) seria a responsável pelos procedimentos. Para isso, a prefeitura firmou um convênio com a entidade.

Contudo, dois meses depois do anúncio, a prefeitura alegou impedimentos burocráticos para o início dos serviços. Na época, a administração estava em tratativas com a empresa do Paraná para fazer ajustes no Castramóvel. Isso porque o veículo não estava em conformidade com o edital. Segundo a prefeitura, o equipamento foi levado novamente para o Paraná, onde as adaptações foram feitas.

Mesmo após retornar à cidade, o equipamento não foi utilizado. No ano seguinte, em 2024, a administração alegou que o período eleitoral impactou no planejamento do uso, além da falta de servidores para atuar no serviço.

— Para a prefeitura ficava muito oneroso manter esse Castramóvel, sabendo que a gente tem um convênio com a UCS, que se mostrou bastante efetivo. Até foi pensando em fazer uma parceria, porque para o serviço funcionar precisa de, no mínimo, dois veterinários, um motorista, um auxiliar. Então, tem toda uma estrutura necessária, nomeações precisam ser feitas — alega o responsável pela Semmas, Ronaldo Boniatti.

Veículo passou por adequações em 2023, contudo nunca foi utilizado para esterilizar os animais. Arquivo Semma / Divulgação

Ainda conforme Boniatti, quando o convênio com a Fucs foi firmado, a prefeitura ofereceu o Castramóvel para uso. Contudo, a universidade declinou da oferta por já possuir uma unidade móvel que, inclusive, tem maior capacidade de atendimento do que a da prefeitura. São três salas de operação, enquanto que o Castramóvel do município tem apenas uma.

Agora, a Semmas espera debater o uso do veículo com entidades e organizações não governamentais (ONGs) que atuam em defesa dos animais. Na próxima terça-feira (25), está agendada uma reunião entre a prefeitura e representantes de entidades.

— Vamos ouvir as entidades, ver se quem sabe elas nos auxiliam a construir uma solução para o Castramóvel. Quem sabe se alguma delas se disponibilizar, podemos pensar em um convênio para que elas usem o veículo em ações que complementem o que a UCS já vem fazendo — explica o secretário.

Convênio com a Fucs já fez 5,5 mil castrações

Atualmente, o serviço de castrações de animais é feito por profissionais da Fucs. A prefeitura disponibiliza a esterilização de cães e gatos de famílias de baixa renda mediante cadastro prévio nas unidades básicas de saúde (UBS) dos bairros.

Após, as equipes da Fucs levam o animal para fazer o procedimento na universidade. Além disso, o Castramóvel da UCS também faz ações periódicas nos bairros da cidade, atendendo aos animais mediante agendamento prévio. Segundo a Semmas, em 2024, primeiro ano do convênio entre a prefeitura com a UCS, mais de 5,5 mil castrações foram feitas.