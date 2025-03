Buchecha e vinícola da Serra: o que essa combinação diz sobre a safra de uva no RS

Mais do que marketing, a iniciativa da cooperativa dá tom ao otimismo da produção deste ano, que está terminando de ser colhida. Conforme o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), a safra deve superar, inclusive, a expectativa inicial de volume, e alcançar até 750 mil toneladas de uva. Em relação ao ano passado, seria um acréscimo de 38,5%.