O significado "extra" que marcou a abertura da colheita da uva neste ano no RS

A pisa das uvas, que tradicionalmente marca a Abertura Oficial da Colheita da Uva, ganhou, neste ano, um significado "extra" em Bento Gonçalves, na Serra. Mais do que celebrar os frutos do trabalho dos agricultores, a cerimônia marcou a expectativa de recuperação da safra da fruta no Estado, depois da enchente. Para este ano, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) estima que a colheita gaúcha chegue a 700 mil toneladas de uva, volume 30% superior ao do ano passado.