RS dá início à colheita com a expectativa de uma safra de uva maior em 2025

É tempo de vindima no Rio Grande do Sul, e cooperativas como a Vinícola Garibaldi já começaram a receber uva dos seus cooperados. Até o momento, a produção colhida que chega nos caminhões indica a possibilidade de retomada do volume de produção nesta safra no Estado. Presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), Luciano Rebellatto estima que a colheita gaúcha chegue a até 700 mil toneladas de uva.