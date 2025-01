O que está fazendo o preço do tomate cair neste início de ano

É a combinação entre uma maior oferta e uma menor demanda que tem puxado para baixo o preço do tomate no Rio Grande do Sul. Na Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), em Porto Alegre, a queda no valor chegou a 26,6% nos últimos dois meses. Na última semana de dezembro, o preço do quilo do tomate gaúcho ficou em R$ 5,50 no complexo. O contrário do que ocorreu, inclusive, no último ano.