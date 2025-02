Vinícola da Campanha perde 40% da safra de uva; suspeita é de deriva de herbicida hormonal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Conhecida por rótulos multipremiados Brasil afora, a vinícola Guatambu voltou a identificar, neste ano, sintomas de deriva de herbicidas hormonais nos 20 hectares de vinhedos localizados no município de Dom Pedrito, na Campanha. Para esta safra, que está em plena colheita na propriedade, Gabriela Pötter, diretora técnica da empresa, calcula uma perda de pelo menos 40% na produção de uvas .

No entanto, acrescenta, o problema é recorrente:

Nesse período, todas as análise das amostras confirmaram a presença do 2,4-D nas videiras — herbicida hormonal utilizado para eliminar a buva, erva daninha que afeta lavouras de soja. Se aplicado incorretamente, o 2,4D pode ser transportado pelo vento por até 30 quilômetros — a chamada deriva. E, nas videiras, o herbicida pode diminuir o rendimento e a vitalidade da planta, causando retorcimento de galhos e folhas e abortamento de frutos.

Em 2025, no entanto, o químico não foi identificado na amostra enviada.

Provocado pelo Campo e Lavoura, o Ministério Público informou que irá marcar uma reunião com a Secretaria Estadual da Agricultura para retomar o assunto.

— O problema ainda não se resolveu e parece estar concentrado na região da Campanha, pelas condições de temperatura, vento e pressão, que diferem do resto do Estado — observa promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Felipe Teixeira Neto.