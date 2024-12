Justiça dá prazo de 30 dias ao Estado para entrega de novos documentos em ação de deriva

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Deriva é o desvio da trajetória de partículas do defensivo agrícola durante a pulverização.

Em audiência de ação movida pelas associações de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha e dos Produtores de Maçã, a Justiça deu prazo ao Estado de 30 dias para a entrega de documentos pendentes . O processo, aberto em 2020, pede o fim da aplicação do 2,4-D, herbicida hormonal, em razão da deriva.

Na avaliação das duas entidades, não houve melhora de 2019, quando foram emitidas as instruções normativas para aperfeiçoar a aplicação do defensivo agrícola, até 2020, quando entraram na Justiça. Agora, Valter Pötter, representante da Associação dos Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, acredita estar ainda pior .

No entendimento de Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura, o número de ocorrências para herbicidas hormonais permanece "estável". A pasta soma 108 atendimentos neste ano — de suspeita de resíduo, não da comprovação da existência. Em 2023, foram registradas 82 ocorrências com positivo para o químico.