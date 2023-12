Chega a cem o número de denúncias recebidas pela Secretaria da Agricultura de suspeitas de deriva de herbicidas hormonais no Estado. Em igual período do ano passado, eram 63. Esse aumento tem reforçado a preocupação de produtores que convivem com o problema há anos. E também faz com que alternativas sejam avaliadas pelos órgãos oficiais frente a esse avanço, após a redução no número de casos em 2022.