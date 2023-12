Depois de fechar a última safra com redução nos casos, as suspeitas de deriva têm aumentado no Estado no atual ciclo. Dados da Secretaria Estadual de Agricultura indicam que, até o momento, 76 amostras foram coletadas para a análise laboratorial, sendo mais de 50% da região da Campanha. Em igual período do ano passado, eram 45. Os laudos, que indicarão se há ou não resíduos de herbicidas hormonais (sendo o 2,4-D o mais recorrente) em outras culturas que não a da soja, onde são aplicados, ainda são aguardados. Entre os fatores apontados como razão para essa alta está o clima, ou melhor, as condições adversas trazidas pelo fenômeno El Niño.