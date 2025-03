Tribunal de Contas lança painel para monitorar emendas Pix enviadas ao RS

Corte fiscaliza contas públicas no RS. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Será lançado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nos próximos dias um painel que permitirá aos cidadãos conhecer o destino das "emendas Pix" enviadas por deputados e senadores ao Rio Grande do Sul. A expressão foi cunhada pois o recurso é repassado para as prefeituras sem a necessidade de um convênio ou um projeto em andamento, o que agiliza o pagamento.

Com a ferramenta, será possível verificar para qual cidade ou região os cada um dos 31 deputados federais e os três senadores gaúchos encaminhou as emendas. Também haverá um filtro indicando o valor que cada prefeitura obteve e onde pretende aplicar o dinheiro.

O painel será alimentado com dados do Transferegov, o portal em que as prefeituras cadastram as informações para receber as emendas.

Sessão solene

Tomam posse nesta segunda-feira (10) cinco novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A cerimônia está marcada para as 14h.

Dos cinco, o único magistrado de carreira é Márcio André Keppler Fraga, que atua na 2ª Turma Recursal Cível do TJ. Os demais ingressam na Corte pela regra do quinto constitucional.