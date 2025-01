Dois homens são presos com mais de 280 quilos de maconha na BR-386

Por volta das 10h deste domingo (29), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que transportavam 286 quilos de maconha escondidos em um carro argentino . A ação aconteceu na BR-386 , em Seberi , cidade do norte gaúcho.

Durante uma operação de combate ao crime, os policiais abordaram um veículo modelo Dodge Journey com placas argentinas. No automóvel estavam o motorista, um argentino de 71 anos , e um passageiro paraguaio, de 50 anos .

Ao realizar uma busca no interior do carro a equipe encontrou diversos tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos no assoalho, painel, lataria, para-lamas e para-choques.