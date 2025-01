Estudo mostra que agro brasileiro está atrás na transformação digital; entenda

Um estudo dedicado a analisar a maturidade tecnológica do agronegócio brasileiro , realizado pela PwC Brasil em parceria com a Fundação Dom Cabral, mostrou que apesar dos avanços em adoção de tecnologia, o setor produtivo ainda atrás em governança e estratégia no processo de transformação digital.

Conforme o levantamento, o índice de maturidade digital do agronegócio é de 3,1 pontos em uma escala de 6 — abaixo da média geral de 3,7 pontos. O resultado contrasta com a ampla adoção de tecnologias emergentes pelo setor, destaca Maurício Moraes, sócio e líder de Agronegócio na PwC Brasil.

Os indicadores obtidos reforçam que a transformação digital traz impactos positivos no setor, com 69% das empresas relatando melhorias na eficiência operacional e 50% observando mudanças na cultura organizacional. Ainda assim, indicam que planejamento estratégico e gestão ainda são as principais áreas de melhoria, com 35% das empresas destacando esse aspecto.