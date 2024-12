Assembleia aprova lei que torna aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico no RS

RS tem a segunda maior frota do país de aeronaves agrícolas.

A proposta que declara a aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico no Rio Grande do Sul recebeu o aval da Assembleia Legislativa. A votação, nesta terça-feira (03), teve placar de 31 votos favoráveis e 12 contrários. O texto vai agora para a sanção do governador.