O que fez a raça de cavalo crioulo movimentar R$ 400 milhões neste ano no país

A raça do cavalo crioulo cavalga a trotes milionários no país e, principalmente, no Rio Grande do Sul. É o que mostra pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC). Neste ano, a entidade calcula uma movimentação de, pelo menos, R$ 400 milhões em todo o país. Desse total, 85% sai do Estado, que concentra a maior parte da manada nacional.