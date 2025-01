Salame, polenta e queijo recheiam cardápio de feira da agricultura familiar no Litoral Norte

Mais do que sol, mar e areia, o verão gaúcho pode ser sinônimo de produtos da agricultura familiar. Essa é a proposta de 49 agricultores familiares que levarão, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, um "gostinho" da sua produção para a praia, pelo segundo ano consecutivo. Será na Feira da Agricultura Familiar da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), no Largo do Baronda, em Capão da Canoa. O evento inaugura o calendário de feiras do ano.