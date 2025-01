As oportunidades e os desafios para as exportações brasileiras do agro neste ano

Exportação do agro brasileiro cresceu 13% ao ano desde 2020. ABPA / Divulgação

Depois de um 2024 com redução de 1,3% na receita, as exportações brasileiras do agro têm prognósticos favoráveis para este ano. Ao mesmo tempo, há desafios a serem vencidos, aponta análise do Insper Agro Global sobre o tema. Na balança do otimismo estão fatores como a safra de grãos do Brasil, com potencial de novo recorde, e a variação cambial que deixa o produto brasileiro mais competitivo.

— Em 2025, há a expectativa de que a safra brasileira tenha um crescimento relevante e, no mercado internacional, ainda se prevê uma demanda relativamente fortalecida. Como a taxa de câmbio está com o dólar bastante apreciado, isso acaba ajudando na comercialização dos produtos do agro brasileiro no Exterior — Leandro Gilio, pesquisador do Insper Agro Global.

Do lado das preocupações, estão as questões geopolíticas e comerciais que podem trazer impactos. É o caso do pedido de análise de salvaguarda feito pela China para a carne bovina. O argumento é de que o grande volume da proteína importada do Brasil estaria prejudicando a indústria local chinesa. A investigação deve se alongar de oito a 10 meses, explica Gilio:

— Se identificarem essa questão, podem sobretaxar o produto na importação. Aí, claro, a carne brasileira perderia muita competitividade. É um ponto que o setor deve ficar atento.

Atenção justificada pelo peso da China enquanto destino dessa proteína para o Brasil: quase 50% de todo o volume exportado.

No radar está ainda a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que poderá ter reprise no novo mandato de Donald Trump como presidente americano. E que lá atrás beneficiou o Brasil.

No acumulado das últimas duas décadas, a exportação do agro brasileira acumula um desempenho singular: cresceu 9,2% ao ano na média desde 2000 e 13% ao ano desde 2020. Sobre a tendência daqui para frente, o pesquisador do Insper Agro Global projeta:

— Continuando na perspectiva que vemos hoje, o Brasil seguirá crescendo, eventualmente a taxas um pouco menores ao longo do tempo. Que é natural. Quando se cresce muito, depois a taxa acaba se estagnando um pouco.