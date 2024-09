O que fez cavalo crioulo alcançar a maior valorização da raça, de R$ 22 milhões

A mais nova conquista do cavalo Jacinto Cala Bassa-TE, o Freio de Bronze 2024, ainda nem tinha chegado, e o animal da raça crioula já estava fazendo história. A venda de duas cotas de 2,5% do exemplar fez com que sua valorização chegasse a R$ 22 milhões. O feito veio Leilão Emoções, realizado na Expointer e que reuniu as cabanhas Cala Bassa, Gap São Pedro e Paraíso Belle.